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Занавес для вина: почему продавцы алкоголя пакуют чемоданы до 1 апреля

1:22
Экономика

Wine Trade Alliance настоятельно рекомендует американским компаниям прекратить все поставки вина, спиртных напитков и пива из Евросоюза.

бутылка вина
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain
бутылка вина

Причина в том, что риски от возможных тарифов слишком высоки. Президент Союза винной торговли США Бен Анефф отметил, что Дональд Трамп грозится ввести 200-процентные тарифы на все спиртные напитки из Европы в ответ на запланированные тарифы ЕС на американский виски и другие товары. Тарифы ЕС могут вступить в силу 1 апреля.

Американская группа пытается добиться исключений для товаров, которые уже в пути, но в данный момент нет гарантии, что такие исключения будут. Уведомление о новых тарифах еще не опубликовано, и возможно, что стороны смогут избежать конфликта, но риск все же существует.

На данный момент как в Европе, так и в США ищут пути для посредничества. В Италии, например, прошли саммиты Unione italiana vini с министром иностранных дел Антонио Таяни, чтобы убедить Европу снять пошлины на алкоголь. Альянс по торговле вином активно работает, чтобы слова Трампа не стали реальностью, общаясь с агентствами и членами Конгресса каждый день, сообщает gamberorosso.

Уточнения

Ви́ски — крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках. При изготовлении виски может использоваться ячмень, рожь, пшеница или кукуруза. Во французской Бретани также делают виски из гречихи. Содержание спирта — обычно 40—50 % об., однако некоторые сорта виски имеют бо́льшую крепость (до 60 % об.). Цвет напитка варьирует от светло-жёлтого до коричневого, содержание сахара — нулевое или крайне незначительное.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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