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Ценник-головоломка: почему в Тюмени овощи стоят как деликатесы — раскрываем инсайд

1:20
Экономика

В Тюмени в некоторых магазинах цены на помидоры просто поражают!

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры

В местном интернет-магазине "Перекресток" 1 кг помидоров сорта "Пинк Парадайз" стоит 1199,99 рублей. Об этом сообщает "Царьград".

Эти помидоры выведены японскими специалистами и имеют плоскую округлую форму, плотную кожуру и сочную, мясистую мякоть с высоким содержанием сахара. Они отлично подходят для длительного хранения.

Но это еще не все! Ранее в том же магазине был замечен итальянский хлеб, цена которого составила 489,99 рублей за упаковку весом всего 250 граммов.

Ранее сообщалось, что российские производители активно увеличивают объемы производства морепродуктов. За три квартала 2024 года было произведено 31,9 тысячи тонн моллюсков и беспозвоночных, что на 77,5% превышает показатели того же периода предыдущего года. Общее производство замороженных, сушеных и соленых моллюсков достигло 65,4 тысячи тонн.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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