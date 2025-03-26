Крепкий орешек из Березников: как тонкие добавки и опыт специалистов сохранили лидерство России в титановой отрасли

С февраля 2022 года в отношении России было введено более 15 000 санкций. И тут даже "многотомники" не помогли бы их описать … И нет почти отрасли в России, которой не коснулось санкционное давление. Некоторые компании приняли основной удар, по другим прошлись по касательной. И единицы, которых санкциями не запугать.

Фото: vsmpo.ru is licensed under Free More info ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА

Одной из таких компаний является ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" — крупнейший в мире производитель титана и единственный завод в России с полным циклом, основными заказчиками которого являются авиастроительные компании. Продукция титано-магниевого комбината "АВИСМА" в Березниках (Пермский край) — одна из лучших в мире!

Владимир Давыдович Рудашевский, заместитель председателя Координационного совета по импортозамещению, технологической независимости и промышленной политике РСПП, в интервью Pravda. Ru рассказал о перспективах роста рынка титанового проката в России, в мире и объяснил, почему китайский титан по качеству уступает российскому.

Перспективы роста рынка титанового проката в России и в мире, по словам эксперта, оптимистичны. В последнее время в стране стало уделяться много внимания авиастроению, и титан занимает важное место в производстве авиационных изделий.

Ситуация с поставками из Китая, Канады сейчас осложнена, и это может привести к тому, что США вновь обратятся к России для налаживания сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, "ВСМПО-АВИСМА" — это стабильное предприятие, обладающее высококвалифицированными кадрами, что также способствует позитивным перспективам. Завод играет значимую роль в экономике региона и страны и, соответственно, в развитии рынка титанового проката.

"Я там был. Потрясающие кадры! Люди с огромным опытом, некоторые всю жизнь посвятили своему делу. Этот завод является градообразующим предприятием", — отметил Рудашевский.

Как рассказал собеседник, российский титан не так просто вытеснить с мирового рынка, даже несмотря на новые месторождения в Австралии, на добычи в Казахстане и на Украине. Дело в том, что путь от обнаружения залежей титана до его готовности для промышленности очень долгий и сложный. Важно понимать, что процесс изготовления титановой стали требует не только самого титана, но и высококвалифицированных специалистов. Это не просто литье стали, а довольно сложная технология, где опыт играет главную роль.

"Самое главное в этой отрасли — кадры, потому что изготовление титановой стали довольно сложный процесс, который требует опыта, необходимо многое учитывать в этом деле, к примеру, добавки, а это очень тонкая вещь", — пояснил эксперт.

Что касается новых месторождений в других странах, то качество их продукции пока не соответствует высоким требованиям, особенно это касается сложных изделий в авиастроении, космической отрасли. Так что российский титан остается в выигрыше, подчеркнул Рудашевский.

Китайский титановый прокат действительно уступает российскому по качеству. Дело в том, что китайская титановая сталь во многом основана на российских технологиях. В эпоху дружбы между Советским Союзом и Китаем была оказана значительная помощь в освоении производства титановой стали. Однако у китайцев есть свои проблемы: они переняли знания, но процесс изготовления титана требует тщательной проработки и опыта. Поэтому, даже если китайская сталь может подойти для небольших самолетов, для более сложных изделий (к примеру, двигатели, корабли) она не сможет полностью заменить российскую. Поэтому "ВСМПО-АВИСМА" — предприятие, которое даже в кризисные годы сохранило свои позиции на рынке и продолжает занимать одно из ведущих мест, заключил собеседник.

Уточнения

Простое вещество титан в нормальных условиях — это лёгкий металл серебристо-белого цвета. Обладает высокой коррозионной стойкостью в растворах щелочей и большинства кислот.





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