Сравнение цен: 15 чашек кофе против бутылки игристого вина — что выбрать

Кофе становится дороже. И это уже бьет по карманам потребителей, которые не могут обойтись без утреннего напитка.
Для сравнения, чтобы купить бутылку игристого вина объемом 750 мл, которая стоит от 30 до 35 долларов (в Бразилии), чашка кофе в заведениях общепита стоит примерно 2 доллара. И если пить 15 чашек кофе в день, можно потратить почти ту же сумму, что и на бутылку вина.
Опрос, проведенный с 17 по 20 марта в крупных бразильских продуктовых сетях, показал, что цены на кофе и другие товары, такие как рис и бобы, значительно выросли. В случае кофе рост цен составил 29% в месяц, а некоторые бренды увеличились в цене более чем на 90% по сравнению с прошлым годом, пишет itatiaia.
Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.
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