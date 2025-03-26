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Сравнение цен: 15 чашек кофе против бутылки игристого вина — что выбрать

0:53
Экономика

Кофе становится дороже. И это уже бьет по карманам потребителей, которые не могут обойтись без утреннего напитка. 

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Для сравнения, чтобы купить бутылку игристого вина объемом 750 мл, которая стоит от 30 до 35 долларов (в Бразилии), чашка кофе в заведениях общепита стоит примерно 2 доллара. И если пить 15 чашек кофе в день, можно потратить почти ту же сумму, что и на бутылку вина.

Опрос, проведенный с 17 по 20 марта в крупных бразильских продуктовых сетях, показал, что цены на кофе и другие товары, такие как рис и бобы, значительно выросли. В случае кофе рост цен составил 29% в месяц, а некоторые бренды увеличились в цене более чем на 90% по сравнению с прошлым годом, пишет itatiaia.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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