Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невероятный эксперимент на свинках: новый способ вернуть мозг к жизни
Хватает за сердце и ломит суставы: как погода испытывает нас на прочность
ТОП-5 напитков, которые детям готовили бабушки в СССР
Дарья Донцова об уехавшем из России Акунине*: он совершил большую ошибку
Павел Прилучный одержал победу в суде против Агаты Муцениеце
Представители Всероссийского общества слепых возложили цветы к мемориальному ансамблю Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Что делать, если орехи начали пахнуть странно: всё зависит от хранения
Очереди растут, врачи уходят: кто будет лечить Ростовскую область
Поясничная боль, которая не лечится таблетками: как распознать начало кошмара

Эксперт бросил вызов мечтателям: 70 лет труда вместо отдыха — цена за золотую пенсию

1:28
Экономика

Обсуждение возможности получения пенсии в 100 тысяч рублей требует реалистичного подхода, особенно учитывая, что в регионах пенсии часто не превышают 15-20 тысяч рублей.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Это отметил Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров МО, передает сайт aif.ru.

Он пояснил, что для достижения суммы в 100 тысяч рублей необходимо накопить около 700 пенсионных баллов, учитывая стоимость 1 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в 145,69 рубля и фиксированную выплату в 8 907,70 рубля. Однако максимальный годовой лимит составляет 10 баллов за зарплату от 187,5 тысяч рублей. Это значит, что даже при высоких доходах потребуется более 70 лет трудового стажа, что выглядит совершенно нереально.

Никитин также подчеркнул, что современная пенсионная система сталкивается с серьезными вызовами, такими как сокращение рабочей силы, рост доли пенсионеров, инфляция и стагнация доходов. К 2035 году на одного работающего будет приходиться 1,5 пенсионера, что увеличивает нагрузку на бюджет и делает текущую пенсионную модель устаревшей.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сенсация для туристов: в этом городе море осталось чистым, несмотря на соседство с Анапой
Туризм
Сенсация для туристов: в этом городе море осталось чистым, несмотря на соседство с Анапой Аудио 
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию Аудио 
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае
Садоводство, цветоводство
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Шокирующий аппетит Запада: на что нацелились партнёры Украины — такого Зеленский не ожидал Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Последние материалы
Дарья Донцова об уехавшем из России Акунине*: он совершил большую ошибку
Павел Прилучный одержал победу в суде против Агаты Муцениеце
Представители Всероссийского общества слепых возложили цветы к мемориальному ансамблю Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Что делать, если орехи начали пахнуть странно: всё зависит от хранения
Очереди растут, врачи уходят: кто будет лечить Ростовскую область
Поясничная боль, которая не лечится таблетками: как распознать начало кошмара
Фигура, как у танцовщицы: тренировка, в которой нет ни одного лишнего движения
Шокирующий аппетит Запада: на что нацелились партнёры Украины — такого Зеленский не ожидал
Пасхальный борщ с хреном: аромат детства в каждой ложке
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.