Эксперт бросил вызов мечтателям: 70 лет труда вместо отдыха — цена за золотую пенсию

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обсуждение возможности получения пенсии в 100 тысяч рублей требует реалистичного подхода, особенно учитывая, что в регионах пенсии часто не превышают 15-20 тысяч рублей.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Это отметил Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров МО, передает сайт aif.ru.

Он пояснил, что для достижения суммы в 100 тысяч рублей необходимо накопить около 700 пенсионных баллов, учитывая стоимость 1 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в 145,69 рубля и фиксированную выплату в 8 907,70 рубля. Однако максимальный годовой лимит составляет 10 баллов за зарплату от 187,5 тысяч рублей. Это значит, что даже при высоких доходах потребуется более 70 лет трудового стажа, что выглядит совершенно нереально.

Никитин также подчеркнул, что современная пенсионная система сталкивается с серьезными вызовами, такими как сокращение рабочей силы, рост доли пенсионеров, инфляция и стагнация доходов. К 2035 году на одного работающего будет приходиться 1,5 пенсионера, что увеличивает нагрузку на бюджет и делает текущую пенсионную модель устаревшей.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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