Возвращение SWIFT не за горами? Чем обернётся для системы МИР

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России обсуждается возможность возвращения банков к системе SWIFT в рамках "Черноморской инициативы".

Фото: commons.wikimedia.org by Reza luke, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Банковские карты

Это может открыть двери для Mastercard и Visa, которые, возможно, вернутся на российский рынок. Однако им придется конкурировать с отечественной системой "МИР", которая уже заняла значительную долю рынка после ухода западных платежных систем из-за санкций, пишет URA.RU.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, отметил, что возвращение Mastercard и Visa будет хорошей новостью для конкуренции, что способствует развитию услуг. Он также подчеркнул, что для граждан, выезжающих за границу, западные карты остаются более удобными.

Кроме того, обсуждаются условия возвращения SWIFT, которые необходимы для международной торговли продовольствием. В Совете Федерации также рассматривается, как можно расширить возможности системы "МИР", если иностранные платежные системы возобновят свою деятельность в России.

Уточнения

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Сама система не является платёжной — она не выполняет функций расчёта и взаимного клиринга между участниками.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.