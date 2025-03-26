Неожиданный поворот: США помогут России вернуть экспорт сельхозпродукции

США выразили готовность содействовать возвращению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.
Согласно официальному заявлению Белого дома, это решение стало итогом продолжительных переговоров между экспертными группами США и России, состоявшихся в Эр-Рияде.
Как уточнили в администрации, Вашингтон намерен принять ряд мер, которые позволят облегчить экспорт российской продукции. В частности, предполагается снижение стоимости морского страхования, а также расширение доступа российских товаров к портам и международным платежным системам.
Такой шаг призван стабилизировать мировые рынки, где после введения санкций наблюдается острая нехватка удобрений и рост цен.
Кроме того, в ходе переговоров в Эр-Рияде США и Украина достигли соглашения о недопустимости применения силы против коммерческих судов, курсирующих в Чёрном море.
Переговоры между делегациями двух стран в Саудовской Аравии длились 12 часов и привлекли внимание международного сообщества.
Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
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