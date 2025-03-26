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Неожиданный поворот: США помогут России вернуть экспорт сельхозпродукции

1:09
Экономика

США выразили готовность содействовать возвращению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Сбор урожая картофеля
Фото: flickr.com by Grimme Group, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сбор урожая картофеля

Согласно официальному заявлению Белого дома, это решение стало итогом продолжительных переговоров между экспертными группами США и России, состоявшихся в Эр-Рияде.

Как уточнили в администрации, Вашингтон намерен принять ряд мер, которые позволят облегчить экспорт российской продукции. В частности, предполагается снижение стоимости морского страхования, а также расширение доступа российских товаров к портам и международным платежным системам.

Такой шаг призван стабилизировать мировые рынки, где после введения санкций наблюдается острая нехватка удобрений и рост цен.

Кроме того, в ходе переговоров в Эр-Рияде США и Украина достигли соглашения о недопустимости применения силы против коммерческих судов, курсирующих в Чёрном море.

Переговоры между делегациями двух стран в Саудовской Аравии длились 12 часов и привлекли внимание международного сообщества.

Уточнения

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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