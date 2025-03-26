ЕС и Китай под прицелом: Трамп назвал главных экономических врагов Америки

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился сделать исключения для некоторых стран в вопросе о пошлинах, но призвал не ждать их в большом количестве.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По его словам, введение тарифов на товары из Канады и Мексики приостановлено до 2 апреля, однако другие государства не могут рассчитывать на поблажки.

Трамп обвинил зарубежные страны в том, что они 45 лет "обдирали" США, в то время как американские власти проявляли мягкость и слабость.

По его мнению, именно это привело к накоплению государственного долга в 36 триллионов долларов. Теперь администрация намерена вернуть значительную часть этих денег, поскольку, как утверждает Трамп, "друзья" США оказались хуже врагов.

Особенно резкой критике он подверг Европейский союз, заявив, что он "обчистил" Америку, а также Китай, который, по мнению Трампа, вёл себя аналогичным образом.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



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