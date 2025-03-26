Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале 2025 года Россия сократила импорт одежды из Китая до 187,6 миллиона долларов, что стало минимальным показателем с апреля прошлого года.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

По данным таможенной службы КНР, объём закупок снизился на 22% по сравнению с февралем 2024 года и в 1,7 раза относительно предыдущего месяца, пишет РИА "Новости".

Наибольшее падение показали категории нетрикотажной верхней одежды (на 53%), трикотажного белья и пижам (на 54%), трикотажных перчаток и варежек (на 41%), бюстгальтеров и корсетов (на 33%), а также мужских рубашек (на 29%).

Кроме того, резко сократился импорт китайской обуви — поставки упали на 28% в годовом выражении и составили 177,4 миллиона долларов, что стало минимальным уровнем с октября. Также зафиксировано снижение ввоза головных уборов на 8% за год.

Тенденция к снижению импорта одежды из Китая наблюдается с осени 2024 года. В сентябре сообщалось о падении поставок зимней одежды на 60%, а в ноябре — о двукратном сокращении импорта одежды из Турции.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды.



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