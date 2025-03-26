Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рай для бездельников: путешественница раскрыла, кто и как наживается на итальянцах
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Бочка — только целиком: сервисы теряют дешёвый способ менять масло
Не ставьте миску с водой рядом с кормом — кошке это не нравится
Автосалоны сбрасывают китайцев за бесценок: скидки доходят до миллиона
Это куриное яйцо продали за 45 тысяч: оно поразило всех своей формой
Не феминистка и не ревнивица: Аврора Киба раскрыла секреты отношений с Григорием Лепсом
Никакой магии, просто приём, без которого яблоки будут хуже каждый год
Сезонные работы на даче: когда копаем, а когда жжём — правила осеннего сада

Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума

1:24
Экономика

В феврале 2025 года Россия сократила импорт одежды из Китая до 187,6 миллиона долларов, что стало минимальным показателем с апреля прошлого года.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

По данным таможенной службы КНР, объём закупок снизился на 22% по сравнению с февралем 2024 года и в 1,7 раза относительно предыдущего месяца, пишет РИА "Новости".

Наибольшее падение показали категории нетрикотажной верхней одежды (на 53%), трикотажного белья и пижам (на 54%), трикотажных перчаток и варежек (на 41%), бюстгальтеров и корсетов (на 33%), а также мужских рубашек (на 29%).

Кроме того, резко сократился импорт китайской обуви — поставки упали на 28% в годовом выражении и составили 177,4 миллиона долларов, что стало минимальным уровнем с октября. Также зафиксировано снижение ввоза головных уборов на 8% за год.

Тенденция к снижению импорта одежды из Китая наблюдается с осени 2024 года. В сентябре сообщалось о падении поставок зимней одежды на 60%, а в ноябре — о двукратном сокращении импорта одежды из Турции.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае
Садоводство, цветоводство
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае Аудио 
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Секретный ЗРПК Панцирь-СМ-СВ: армия РФ раскрывает козырь — такого ещё не было Дмитрий Плотников Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
Бочка — только целиком: сервисы теряют дешёвый способ менять масло
Не ставьте миску с водой рядом с кормом — кошке это не нравится
Автосалоны сбрасывают китайцев за бесценок: скидки доходят до миллиона
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Это куриное яйцо продали за 45 тысяч: оно поразило всех своей формой
Не феминистка и не ревнивица: Аврора Киба раскрыла секреты отношений с Григорием Лепсом
Никакой магии, просто приём, без которого яблоки будут хуже каждый год
Сезонные работы на даче: когда копаем, а когда жжём — правила осеннего сада
Древние рыбы и решётка на камне: зачем палеолитические художники делали это
Когда слова меняются быстрее ветра: Европа делает вид, что забыла всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.