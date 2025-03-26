Улучшил позиции! Сбербанк вошёл в список самых дорогих банков Европы

Сбербанк вошёл в топ-25 самых дорогих банковских брендов Европы и в топ-100 самых дорогих банковских брендов мира по версии рейтинга Top 500 Banking Brands независимой консалтинговой компании Brand Finance.
Согласно данным Brand Finance, стоимость бренда Сбера составила 4,8 миллиарда долларов (в 2024 году — 4,4 миллиарда долларов). По этому показателю Сбер занял 78-е место в глобальном рейтинге Top 500 Banking Brands и 22-е место в списке 25 самых ценных банковских брендов Европы. В Европе Сбер обошёл такие банки как норвежский DNB, итальянский Unicredit и нидерландский ABN Amro.
Таким образом, Сбер продолжает оставаться лидером среди самых дорогих брендов на российском банковском рынке в 2025 году, пишет ТАСС.
Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.
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