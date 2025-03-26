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Улучшил позиции! Сбербанк вошёл в список самых дорогих банков Европы

1:01
Экономика

Сбербанк вошёл в топ-25 самых дорогих банковских брендов Европы и в топ-100 самых дорогих банковских брендов мира по версии рейтинга Top 500 Banking Brands независимой консалтинговой компании Brand Finance.

Сбербанк России
Фото: wikimedia.org by Florstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сбербанк России

Согласно данным Brand Finance, стоимость бренда Сбера составила 4,8 миллиарда долларов (в 2024 году — 4,4 миллиарда долларов). По этому показателю Сбер занял 78-е место в глобальном рейтинге Top 500 Banking Brands и 22-е место в списке 25 самых ценных банковских брендов Европы. В Европе Сбер обошёл такие банки как норвежский DNB, итальянский Unicredit и нидерландский ABN Amro.

Таким образом, Сбер продолжает оставаться лидером среди самых дорогих брендов на российском банковском рынке в 2025 году, пишет ТАСС.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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