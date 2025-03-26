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Пилотные регионы России запускают инициативу: некоммерческий найм жилья станет реальностью

1:14
Экономика

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что в России планируют развивать некоммерческий найм жилья как альтернативу ипотеке.

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Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Он отметил, что это направление сейчас активно прорабатывается, и уже определили пилотные регионы, где будут смотреть, как это можно реализовать, не сосредотачиваясь только на ипотеке.

По словам Стасишина, в стране должен появиться инструмент, который будет альтернативой ипотеке. Это арендное жилье, своего рода маневренный фонд, где смогут проживать семьи, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России увеличивается интерес к альтернативным сделкам. Это, по сути, возможность расширить свою площадь или разменять её, доплатив разницу, как рассказал Алексей Кричевский, эксперт по недвижимости.

Как это работает? Например, покупатель А хочет поменять свою однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант, вносит аванс, и тут начинается процесс — либо продавцу двушки нравится его однушка, либо придется искать покупателя на неё. Обычно происходит именно второй вариант, но первый тоже встречается.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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