Альтернативные сделки с жильём в современном мире: старый способ актуален как никогда

В эпоху высоких ставок по ипотеке многие начали вспоминать советскую схему обмена жилья.
Это, по сути, возможность расширить свою площадь или разменять её, доплатив разницу, как рассказал Алексей Кричевский, эксперт по недвижимости.
Он отмечает, что это не совсем возврат к советским временам, так как такая схема работает с момента распада СССР и вполне успешна. Это называется "альтернативная сделка", и она довольно распространена.
Как это работает? Например, покупатель А хочет поменять свою однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант, вносит аванс, и тут начинается процесс — либо продавцу двушки нравится его однушка, либо придется искать покупателя на неё. Обычно происходит именно второй вариант, но первый тоже встречается.
Сложность в том, что нужно, чтобы жилье устраивало и продавца, и покупателя, а это задача не из легких. Поэтому многие в эпоху низких ставок предпочитали продавать свое жилье и брать ипотеку. Но с текущими ставками около 30% это стало труднодоступным.
Однако, скорее всего, Центробанк не будет держать ключевую ставку на таком уровне в течение нескольких лет. Хотя ждать снижения в ближайшие месяцы не стоит, к концу года это может начаться. К тому времени цены на недвижимость могут снизиться еще на несколько процентов, что сделает "советскую" схему более привлекательной для покупателей, пишет "Прайм".
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