Альтернативные сделки с жильём в современном мире: старый способ актуален как никогда

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В эпоху высоких ставок по ипотеке многие начали вспоминать советскую схему обмена жилья.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ключи

Это, по сути, возможность расширить свою площадь или разменять её, доплатив разницу, как рассказал Алексей Кричевский, эксперт по недвижимости.

Он отмечает, что это не совсем возврат к советским временам, так как такая схема работает с момента распада СССР и вполне успешна. Это называется "альтернативная сделка", и она довольно распространена.

Как это работает? Например, покупатель А хочет поменять свою однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант, вносит аванс, и тут начинается процесс — либо продавцу двушки нравится его однушка, либо придется искать покупателя на неё. Обычно происходит именно второй вариант, но первый тоже встречается.

Сложность в том, что нужно, чтобы жилье устраивало и продавца, и покупателя, а это задача не из легких. Поэтому многие в эпоху низких ставок предпочитали продавать свое жилье и брать ипотеку. Но с текущими ставками около 30% это стало труднодоступным.

Однако, скорее всего, Центробанк не будет держать ключевую ставку на таком уровне в течение нескольких лет. Хотя ждать снижения в ближайшие месяцы не стоит, к концу года это может начаться. К тому времени цены на недвижимость могут снизиться еще на несколько процентов, что сделает "советскую" схему более привлекательной для покупателей, пишет "Прайм".

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





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