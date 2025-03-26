Новые рабочие места и доступные цены: вот что ожидает жителей Якутии с открытием магазинов Магнит

Правительство республики и компания "Тандер" подписали соглашение об открытии магазинов сети "Магнит" в 2026 году.
Это будет реализовано через обратный франчайзинг, и цель — развить потребительский рынок в регионе.
Кирилл Бычков, председатель правительства Якутии, отметил, что это расширит ассортимент товаров и даст жителям доступ к более широкому выбору по доступным ценам. Плюс ко всему, появятся новые рабочие места! "Тандер" планирует открыть два формата магазинов: "у дома" и специализированные "Магнит Косметик".
Компания уже нашла первого франчайзи в Якутии и этим летом встретится с местными предпринимателями, чтобы обсудить сотрудничество. В рамках соглашения "Магнит" также будет реализовывать благотворительные программы для социальных групп населения и участвовать в мероприятиях по популяризации качественных продуктов, пишет ТАСС.
Франча́йзинг — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франча́йзер) передаёт другой стороне (франча́йзи) за плату (паушальный взнос) право на определённый вид предпринимательства, используя разработанную бизнес‑модель его ведения: действовать от своего имени, используя технологию, сырьё, товарные знаки и/или бренды франчайзера.
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