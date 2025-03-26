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Сокровище Чёрного моря: OMV Petrom и ROMGAZ изменят газовую карту Европы

1:05
Экономика

OMV Petrom и ROMGAZ пробурили первую скважину для разработки природного газа на блоке Neptun Deep. 

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Ожидается, что добыча первого газа начнется в 2027 году, и этот проект будет давать около 8 миллиардов кубометров газа в год!

Всего планируется пробурить 10 скважин: четыре на месторождении Pelican South и шесть на Domino. Первая скважина пробурится на глубине около 120 метров, и процесс займет примерно 2-3 месяца.

Бурение будет проводиться с помощью мобильной установки Transocean Barents, специально зафрахтованной для этого проекта. Компанию в бурении составят Halliburton Energy Services Romania и Newpark Drilling Fluids Eastern Europe.

Кроме бурения, также ведется строительство добывающей платформы, подводной инфраструктуры, вспомогательного судна и станции учета газа. OMV Petrom и ROMGAZ совместно вложат до 4 миллиардов евро в этот проект, передает ТАСС.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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