Как Петербургский международный экономический форум повлиял на гостиничные тарифы — до 220 тыс. рублей за ночь

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на размещение в отелях Петербурга во время Петербургского международного экономического форума в этом году выросли более чем на 20%!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Это связано с высоким спросом и увеличением числа статусных гостей, которые хотят остановиться в дорогих отелях. Средняя стоимость ночи в таких отелях достигла 220 тыс. рублей!

Сервис "OneTwoTrip для бизнеса" подсчитал, что в 2025 году средняя цена забронированной ночи в петербургских отелях на время форума составит 13 тыс. рублей — это на 24% выше, чем в прошлом году. А в "Яндекс Путешествиях" отметили рост на 21,9%, до 12,3 тыс. рублей за ночь. В агентстве "Випсервис" тоже зафиксировали увеличение на 17% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, Петербургский международный экономический форум — важное деловое событие, которое проходит в замечательном городе с 1997 года. В этом году он состоится с 18 по 21 июня, пишет "Ъ".

Уточнения

Форум (мероприятие) — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.



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