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Американские миллионеры выводят деньги за рубеж: что стоит за этим финансовым треволнением

1:11
Экономика

Американские миллионеры начали массово выводить деньги из страны.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Финансовые эксперты отмечают, что состоятельные граждане открывают счета в швейцарских и британских банках, и всё это из-за опасений по поводу политических изменений. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Роберт Пол, управляющий директор лондонской компании London and Capital, говорит, что за последние три-четыре недели они зафиксировали пять крупных транзакций на суммы от $30 до $100 миллионов! Деньги переводят из американских брокерских счетов в банки Швейцарии и других стран.

Клиенты обеспокоены возможными ограничениями на движение капитала, и, по словам Джуди Галст из компании Henley & Partners, более четверти их клиентов интересуются выводом средств из США. Она даже упомянула, что швейцарский банк за последние пару недель открыл 12 новых счетов для американцев!

Экономисты связывают эту тенденцию с неопределенностью в экономической политике, а международные рейтинговые агентства уже понизили прогнозы роста экономики США.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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