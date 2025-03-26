Американские миллионеры выводят деньги за рубеж: что стоит за этим финансовым треволнением

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские миллионеры начали массово выводить деньги из страны.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Финансовые эксперты отмечают, что состоятельные граждане открывают счета в швейцарских и британских банках, и всё это из-за опасений по поводу политических изменений. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Роберт Пол, управляющий директор лондонской компании London and Capital, говорит, что за последние три-четыре недели они зафиксировали пять крупных транзакций на суммы от $30 до $100 миллионов! Деньги переводят из американских брокерских счетов в банки Швейцарии и других стран.

Клиенты обеспокоены возможными ограничениями на движение капитала, и, по словам Джуди Галст из компании Henley & Partners, более четверти их клиентов интересуются выводом средств из США. Она даже упомянула, что швейцарский банк за последние пару недель открыл 12 новых счетов для американцев!

Экономисты связывают эту тенденцию с неопределенностью в экономической политике, а международные рейтинговые агентства уже понизили прогнозы роста экономики США.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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