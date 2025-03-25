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Санкции не сработали: российская экономика растёт в 4 раза быстрее G7

5:18
Экономика

В 2024 году Россия заняла третье место среди стран G20 по темпам экономического роста, обогнав Бразилию и Турцию. На первом месте оказалась Индия с ростом ВВП на 6,7%, а Китай и Индонезия поделили вторую строчку с показателем 5%. Российская экономика выросла на 4,1%.

Президент Путин и премьер-министр Моди на встрече лидеров БРИКС в расширенном формате
Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент Путин и премьер-министр Моди на встрече лидеров БРИКС в расширенном формате

Западные страны показали куда более скромные результаты. Италия (0,7%), Франция (1,1%) и Канада (1,5%) сохранили невысокие темпы роста, а Япония и вовсе столкнулась с резким замедлением — её ВВП вырос лишь на 0,1%. Австралия сократила темпы роста вдвое, до 1%. Великобритания и США также продемонстрировали замедление, а экономика Германии второй год подряд ушла в минус: после падения на 0,3% в 2023 году последовало новое снижение на 0,2%. Ещё одной страной G20, завершившей год с отрицательным ВВП, стала Аргентина, переживающая реформы при президенте Хавьере Милее.

Средний рост экономик G7 составил всего 1% против 4,1% у России. За два года российский ВВП увеличился на 8,4%, что в разы превышает аналогичные показатели в Европе, где этот рост составил лишь 0,8%.

Если рассматривать ВВП России в номинальном выражении, то он с 2020 года удвоился — с 107 трлн рублей до 200 трлн рублей. К 2030 году, по словам вице-премьера Александра Новака, этот показатель может достичь 300 трлн рублей.

Быстрый рост развивающихся стран объясняется несколькими факторами. Во-первых, это эффект низкой базы. Во-вторых, демографическое преимущество: в странах, таких как Индия, Россия и Китай, население значительно моложе, чем в Западной Европе. В-третьих, эффект догоняющего развития позволяет перенимать готовые технологии без значительных затрат. И, наконец, статистический учёт: в развивающихся странах показатели могут выглядеть ярче за счёт особенностей методологии.

"С самого начала многие экономисты предупреждали, что санкции Запада против развивающихся стран могут обернуться негативными последствиями для самих же развитых стран. И именно это мы сейчас наблюдаем", — объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.

Она отмечает, что Россия полностью переориентировала торговлю на азиатские страны, которые демонстрируют стремительный рост.

"Санкции не стали критичными, ведь мир гораздо больше, чем Запад. Например, страны АСЕАН привлекли в 2024 году около 230 млрд долларов иностранных инвестиций, тогда как Европа, наоборот, теряет капитал", — добавляет эксперт.

Западные ограничения привели к неожиданному эффекту.

"Германия привыкла процветать благодаря дешёвому российскому газу, но после разрыва связей экономика страны начала стремительно терять позиции", — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Россия, напротив, получила возможность избавиться от сырьевой зависимости и развить импортозамещение.

Не увенчалась успехом и торговая война США с Китаем. Несмотря на пошлины, китайский экспорт продолжил расти. Теперь Вашингтон и Брюссель пытаются давить на китайский рынок электромобилей и высоких технологий, но Пекин активно развивает искусственный интеллект и цифровые платформы.

"Гонка технологий продолжается. Например, китайская нейросеть DeepSeek обрушила американский фондовый рынок, вынудив инвесторов массово распродавать акции технологических гигантов", — напоминает Мильчакова.

Она считает, что Китай, Индия, Россия и Индонезия продолжат расти быстрее мировой экономики. Однако для России критически важно поддерживать приток инвестиций, снижать процентные ставки и развивать фондовый рынок.

Тем не менее в 2025 году экономический рост в России может замедлиться до 1-2% из-за мер Центробанка по борьбе с инфляцией. Высокие ставки ограничили кредитование, что сдерживает потребление и инвестиции.

"Снижение темпов роста — не тревожный сигнал. Чрезмерно быстрый рост может привести к перегреву, инфляции и дисбалансам в экономике", — объясняет доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий.

Он отмечает, что высокая инфляция и нестабильность мировых рынков несут куда больше рисков, чем умеренное замедление ВВП.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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