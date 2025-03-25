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Бизнес без споров: теперь участники ООО получат справедливую компенсацию

3:54
Экономика

В правительстве одобрили законопроект, который позволит участникам ООО получать выплату за свою долю по ее рыночной цене, а не только по балансовой стоимости, как это происходит сейчас. Балансовая стоимость часто оказывается ниже рыночной, что становится причиной корпоративных споров, отмечают в Минэкономразвития. Новый механизм может избавить бизнес от необходимости обращаться в суд в подобных ситуациях, считают эксперты.

бизнес
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бизнес

Новый механизм оценки доли

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минэкономразвития, которая дает участникам обществ с ограниченной ответственностью (ООО) право получать компенсацию за свою долю по ее рыночной стоимости. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к правительству.

Сегодня при выходе из общества или его исключении участник получает так называемую действительную стоимость своей доли, которая рассчитывается исходя из балансовой цены чистых активов ООО, пропорционально размеру его доли. Эти выплаты также могут получать наследники или правопреемники участника.

"Балансовая стоимость не всегда отражает реальную рыночную стоимость доли, что приводит к корпоративным конфликтам", — пояснили в Минэкономразвития.

Новый законопроект решает эту проблему. Теперь оценка стоимости будет производиться по заявлению участника, а цена доли — определяться независимым оценщиком, привлеченным ООО или самим участником. В случае разногласий пока не установленная рыночная стоимость будет компенсирована балансовой, а после окончательной оценки разница будет выплачена дополнительно.

Почему это важно?

Как поясняет управляющий партнер PB Legal Александр Панин, балансовая стоимость активов часто оказывается ниже рыночной, что может быть связано с бухгалтерскими манипуляциями и занижением реальной стоимости. Чтобы добиться справедливой оценки, участникам приходится обращаться в суд. Новый законопроект устраняет эту необходимость.

"Без независимого аудита учет большинства компаний сложно назвать достоверным", — подтверждает гендиректор юридической компании "Митра" Сослан Каиров.

Судебная практика давно учитывает рыночную стоимость при расчете компенсации, но процесс оспаривания остается сложным. По словам Каирова, основные споры связаны с амортизированными зданиями, дорогостоящим оборудованием и объектами интеллектуальной собственности. В итоге "бухгалтерские крохи" в ходе судебных разбирательств превращаются в значительные суммы.

Уменьшит ли законопроект количество судебных споров?

Компании часто корректируют отчетность после выхода участника, чтобы занизить его выплату, или умышленно затягивают дату выхода. Новый закон закрепляет уже сложившийся судебный принцип, что поможет сократить число подобных споров.

Однако юрист корпоративной практики CLS Владислав Зотов считает, что суды пока формально подходят к оценке стоимости доли. Дополнительные экспертизы назначаются только в случае серьезных ошибок в отчетности.

Возможные сложности

Партнер юридической практики Kept Андрей Ширяев указывает, что законопроект требует детальной проработки. По его мнению, участникам ООО следует дать возможность заранее прописывать в уставе порядок оценки доли и определять круг оценщиков.

Инициатива скорее изменит предмет споров, чем устранит их полностью. Конфликты между участниками могут сохраняться, а судебная экспертиза останется основным инструментом оспаривания рыночной оценки.

Уточнения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — организационно-правовая форма коммерческих организаций, товариществ и обществ.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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