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Дети сели на шею? 50% родителей в США не могут отказать в финансовой поддержке

1:20
Экономика

Согласно новому отчету Savings, в США 50% родителей оказывают финансовую поддержку своим детям. В прошлом году этот показатель составлял 47%, а в 2023 году — 45%.

Семейная поездка на велосипеде
Фото: pixnio.com by Mackey Doug, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейная поездка на велосипеде

В отчете говорится, что родители тратят в среднем около 1474 долларов в месяц на разнообразные расходы, включая продукты, оплату мобильного телефона, медицинскую страховку, автострахование и аренду жилья. Это самый высокий уровень за последние три года. Эксперты отмечают, что современным молодым людям сложнее справляться с финансовыми трудностями самостоятельно.

К тому же, миллениалы и представители поколения Z сталкиваются с финансовыми проблемами, которые не испытывали родители в их возрасте — заработная плата ниже с учетом инфляции. Согласно данным Бюро переписи населения США, около одной трети взрослых в возрасте от 18 до 34 лет живут все еще в родительском доме.

Кэролин МакКланахан, сертифицированный финансовый консультант, отметила, что жилье стало серьезной проблемой, и родители все чаще помогают своим детям с арендой и покупкой жилья, передает CNBC.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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