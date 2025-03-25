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Вместо Германии: какая прибалтийская страна внезапно вырвалась в лидеры по импорту российской водки

1:38
Экономика

По итогам прошлого года Латвия заняла пятое место среди крупнейших импортеров российской водки, обогнав Германию.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Об этом сообщают национальные статистические службы и платформа ООН Comtrade, пишет РИА Новости. Казахстан стал крупнейшим импортером водки в 2024 году, закупив продукцию на 32 миллиона долларов, что на 4% больше, чем в 2023 году. Второе место занял Китай с объемом импорта в 1,5 миллиона долларов, однако закупки сократились на 29%. На третьем месте оказалась Турция, которая значительно снизила закупки — российский экспорт в страну упал в три раза, составив 436,5 тысяч долларов. Четвертое место заняла Южная Корея, сократившая объемы закупок вдвое до 222 тысяч долларов. Латвия замыкает пятерку, увеличив импорт вдвое.

Германия, тем временем, оказалась на восьмом месте с незначительным импортом в 4,8 тысячи долларов, что в 74 раза меньше, чем в 2023 году. За Германией следуют Польша и Франция, но их закупки также были очень малы, составив в сумме 17 тысяч долларов.

В целом, по данным, Россия сократила экспорт водки в денежном выражении на 3% в 2024 году, до 34,6 миллиона долларов.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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