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Битва за Америку: Hyundai вложит $20 млрд в США на фоне торговых войн

1:11
Экономика

Hyundai Group из Южной Кореи планирует вложить 20 миллиардов долларов в США, которые будут частью строительства сталелитейного завода в Луизиане стоимостью 5 миллиардов долларов.

сталь
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
сталь

Новый завод создаст 1500 рабочих мест, а на двух уже существующих автомобильных заводах Hyundai в США будет производиться сталь нового поколения для электромобилей. В открытии нового завода ожидаются выступления Эйсун Чанга, президента Hyundai, и Джеффа Лэндри, губернатора Луизианы.

Это заявление сделано на фоне стремления международных компаний избежать введения тарифов и торговых войн до 2 апреля. За последние два месяца такие зарубежные компании, как тайваньская TSMC и японская Softbank, посетили Белый дом, чтобы обсудить значительные инвестиции в США.

Электромобили Hyundai конкурентоспособны на американском рынке. В США уже действуют два крупных автомобильных завода в Алабаме и Джорджии, третья производственная площадка будет объявлена в ближайшее время, пишет венгерское издание portfolio.

 

Уточнения

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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