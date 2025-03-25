Плавленый, молодой, рассольный — эти сорта сыров из Омска стали хитом за рубежом

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производители сыра в Омской области активно увеличивают объемы экспорта, демонстрируя впечатляющий рост поставок за границу.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плавленый сыр

Согласно данным Омской таможни, с января по февраль 2025 года было экспортировано 63,5 тонны сыра на сумму 25,9 миллиона рублей. Это значительное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: объем экспортированного сыра вырос почти на 25%, а его стоимость увеличилась в 1,6 раза.

Положительная динамика наблюдается второй год подряд, и в 2024 году омские сыроделы отправили за границу 664 тонны продукции на сумму более 215 миллионов рублей, что более чем в два раза превышает объемы экспорта 2023 года.

К основным странам-импортерам сыров относятся Казахстан, Китай, Монголия, Белоруссия и другие страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. Поставки в Казахстан в прошлом году увеличились более чем на треть по сравнению с 2023 годом, а в Монголию — на 26%. Начальник Омской таможни Константин Стародубцев отметил, что в основном экспортируются плавленые, молодые и рассольные сорта сыров, пишет omskregion.info.

Уточнения

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.





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