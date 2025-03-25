Сопоставимо с площадью Турина! Новый завод BYD вместит в себя город

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания BYD (Build Your Dreams), гигант в индустрии электромобилей, продолжает активно расширяться в Китае.

Фото: freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info Автомобили

В Чжэнчжоу строится завод беспрецедентных масштабов, который изменит стандарты мирового производства автомобилей. Этот "супер завод" займет около 130 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Турина (Италия), и описывается как проект, который "бросает вызов всем убеждениям" в производстве электромобилей.

Аэрокадры демонстрируют впечатляющий масштаб нового объекта, который включает производственные здания, жилые блоки, футбольное поле и теннисные корты, соединенные улицами. Наличие футбольного поля подчеркивает внимание к благополучию сотрудников, а небольшая деревня для рабочих обеспечивает их удобством и доступностью жилья.

Размер завода BYD поражает: его площадь значительно превышает техасский завод Tesla (10 квадратных километров) и завод в Неваде (11,7 квадратных километра). Проект включает восемь этапов, пять из которых уже завершены, а три находятся в разработке, что подчеркивает долгосрочные амбиции компании. Сравнение с подходами Tesla показывает, что BYD выбирает модульные конструкции.

BYD имеет внушительную рабочую силу: на сентябрь прошлого года насчитывается около 900 000 сотрудников по всему миру, с ожидаемым увеличением на 200 000 в ближайшие три месяца. На заводе в Чжэнчжоу уже работают около 60 000 человек, что значительно превышает количество сотрудников Tesla (125 000).

С точки зрения производства, завод в Чжэнчжоу имеет прогнозируемую мощность более миллиона автомобилей в год. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Song ProDM-i, пишет tomshw.

Уточнения

Заво́д фабрика — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.



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