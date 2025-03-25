ТОП-5 пассажирских самолётов СССР, которые так и не увидели небо

Советский Союз активно развивал гражданскую авиацию, пытаясь конкурировать с западными производителями.
Многие проекты были амбициозными и перспективными, но так и не добрались до серийного производства. Представляем ТОП-5 пассажирских самолётов СССР, которые остались на бумаге или в виде прототипов.
1. Ту-304 — советский конкурент Boeing 767
Годы разработки: 1980-е — 1990-е. Пассажировместимость: 300-350 человек. Дальность: до 10 000 км
Этот широкофюзеляжный лайнер должен был стать советским ответом Boeing 767 и Airbus A310. Ту-304 разрабатывался в КБ Туполева и мог бы стать основой для дальнемагистральных рейсов "Аэрофлота". Однако в 1990-е финансирование прекратилось, а авиапромышленность СССР распалась.
2. Ил-96М — улучшенная версия Ил-96, которая не пошла в серию
Годы разработки: 1990-е. Пассажировместимость: 300-350 человек. Дальность: 12 000 км.
Проект был усовершенствованной версией Ил-96 с более мощными двигателями и западной авионикой (американские двигатели Pratt & Whitney). Самолёт даже успел совершить несколько испытательных полётов, но из-за финансовых трудностей и санкций проект закрыли.
3. Як-242 — предшественник МС-21
Годы разработки: 1990-е — 2000-е. Пассажировместимость: 150-210 человек. Дальность: 5000-7000 км.
Этот среднемагистральный лайнер должен был заменить Ту-154 и конкурировать с Airbus A320. Разработка велась ОКБ Яковлева, но после 2000 года проект свернули в пользу МС-21.
4. Ту-330 — советский аналог Boeing 757
Годы разработки: 1980-е. Пассажировместимость: 200-250 человек. Дальность: 7000 км.
Разрабатывался как универсальный среднемагистральный самолёт, но его вытеснил Ту-204. В 1990-х проект окончательно закрыли.
5. Ил-86ВЛИ — первый советский самолёт с "стеклянной" кабиной
Годы разработки: 1980-е. Пассажировместимость: 350 человек. Дальность: 8000 км.
Проект модифицированного Ил-86 с улучшенной авионикой и цифровыми дисплеями. Он должен был стать ответом на западные технологии, но СССР не успел его завершить.
Многие советские проекты могли бы составить конкуренцию Boeing и Airbus, но экономический кризис 1990-х поставил крест на развитии отечественного авиапрома. Однако идеи некоторых из них воплотились в современных российских самолётах, таких как МС-21.
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