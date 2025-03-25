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Чёрный лебедь для рынка труда? Эксперт рассказал, чего ждать работникам

Экономика

Аналитики hh. ru установили, что количество открытых вакансий за первые три месяца 2025 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рабочий на заводе
Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий на заводе

По словам кандидата экономических наук Александра Абрамова, эта статистика свидетельствует о значительном сокращении спроса на новых работников, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Он считает, что хотя снижение заработной платы вряд ли произойдет, темпы ее роста будут значительно меньше. Экономист также допустил возможное сокращение рабочих мест, созданных за последние три года, и отметил, что сокращения могут затронуть IT- компании и ряд других отраслей. Точный прогноз пока затруднителен, поскольку ситуация во многом зависит от урегулирования украинского кризиса, что влияет на загрузку мощностей оборонно-промышленного комплекса. По мнению Абрамова, это может стать потенциальной проблемой, где начнется сокращение финансирования и замедление роста зарплат.

Кроме того, экономист указал, что на возможные сокращения в компаниях влияют высокая ключевая ставка и ожидаемое снижение государственного финансирования бизнеса. Он также отметил, что программы поддержки малого и среднего бизнеса сокращаются, и трудности с доступом к финансам могут замедлить рост производства или привести к его сокращению, что в свою очередь повлечет за собой сокращение рабочих мест.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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