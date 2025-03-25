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Арест соперника Эрдогана обрушил рынки: Турция закручивает гайки

2:21
Экономика

Регулятор рынков капитала в Турции запретил короткие продажи всех акций и облегчил правила выкупа, стремясь предотвратить дальнейшие потери капитала после падения главного индекса страны, вызванного арестом известного оппозиционного лидера. 

Турция
Фото: flickr.com by Константин Барбу, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Турция

Новые меры, объявленные в воскресенье, расширяют ранее введенный запрет на короткие продажи, который касался лишь 50 крупнейших государственных компаний. Теперь регулятор разрешает компаниям выкупать акции по ценам, превышающим последнее рыночное закрытие, а также снижает минимальные требования к капиталу при маржинальной торговле с 35% до 20%.

Эти изменения произошли после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что вызвало рыночную турбулентность, обрушившую курс турецкой лиры и увеличившую доходность облигаций. Индекс банковских акций зафиксировал свое самое сильное снижение с 2001 года. В ответ центральный банк незапланированно повысил ключевую процентную ставку в прошлый четверг.

Аналитик Кайл Рода из Capital.com в Мельбурне отмечает, что действия властей могут временно успокоить рынок, однако основные опасения инвесторов остаются. Он подчеркивает, что это увеличение суверенного риска в Турции может расширить кредитные спреды и повысить вероятность изменений в политике центрального банка.

На прошлой неделе в понедельник курс доллара приблизился к 38 лирам, в пятницу валюта закрылась на уровне 37,73 лир за доллар. Аналитик Кумико Ишикава из Sony Financial Group в Токио указывает на высокую вероятность продолжения давления на турецкую лиру.

Представители Турецкого центрального банка провели "техническую встречу" с коммерческими кредиторами, чтобы подготовиться к потенциальной волатильности рынка, сообщили в Ассоциации турецких банков. Центральный банк также анонсировал аукцион по продаже ликвидных векселей на 91-дневный срок, что является первым подобным мероприятием за почти два десятилетия, пишет болгарское издание investor со ссылкой на Bloomberg.

Уточнения

Вексель (от нем. Wechsel) — ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, дающая право лицу, которому вексель передан (векселедержателю), на получение от должника оговорённой в векселе суммы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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