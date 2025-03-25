Переобувка авто: иностранные бренды, которые продолжают работать на российском рынке

3:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наступает сезон "переобувки" автомобилей. Зимние шины меняют на летнюю резину, чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой, управляемость в теплое время года и избежать штрафов. Как говорится, летние шины — для лета, а зимние — зимой!

Фото: Freepik by fxquadro Склад автомобильных шин

Кадаков Максим, главный редактор журнала "За рулём", в интервью Pravda. Ru рассказал, какие иностранные бренды продолжают работать на российском рынке, и назвал одну из распространенных ошибок автолюбителей при выборе и покупке шин.

Pirelli и Yokohama — одни из старейших в мире производителей автомобильных шин. Итальянский и японский бренды продолжают выпускать свою продукцию для рынка России.

Справка. В декабре 2011 года компания ООО "Пирелли Тайр Руссия" приобрела Кировский шинный завод, а в феврале 2012 года — шинный завод в Воронеже. С момента покупки этих двух предприятий началось внедрение новых технологий. Также была пересмотрена организация рабочих процессов в таких областях, как логистика, контроль качества и производство, что позволило привести выпускаемую продукцию в соответствие с высокими стандартами Pirelli. Чистая прибыль в 2024 году составила 501,1 млн евро по сравнению с 495,9 млн евро в 2023 году.

Завод японской компании Yokohama располагается в особой экономической зоне "Липецк" (ООО "Йокохама Р. П. З"). По итогам 2024 года, чистая прибыль компании составила 380 млн рублей. Это на 73,5% больше по сравнению с 2023 годом.

По словам эксперта, у Pirelli широкий ассортимент. Компания производит разнообразные шины, не ограничивается только премиум-вариантами.

"Они выпускали шины до диаметра 21 дюйм, и даже одно время делали RunFlat [примеч. на них можно продолжать движение в случае прокола]. Производят также бюджетные варианты шин, которые идут, например, на первую комплектацию на АвтоВАЗ", — отметил Кадаков.

Как рассказал собеседник, выбор шины зависит от конкретных потребностей — марки автомобиля, необходимого размера и бюджета. Однако подчеркнул, что одной из распространенных ошибок может быть покупка бюджетных шин для мощных автомобилей — это нецелесообразно. В то же время, использование дорогостоящих шин на скромном автомобиле не является ошибкой, хотя и может не иметь смысла с точки зрения затрат.

Неправильный выбор размера шин может привести к проблемам с посадкой на диски, поэтому важно знание спецификации диска и возможности установки шин с разной шириной, заключил эксперт.

Уточнения

Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.





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