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Не наступать на эти грабли! Экономист предостерегает от опасного шага с криптовалютой

Экономика

Валентин Катасонов, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова и доктор экономических наук, высказал свои опасения о необходимости осторожного подхода России к созданию крипторезерва в криптовалютах.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Он утверждает, что это может привести к серьезным рискам для экономической стабильности, передает moneytimes.ru.

Катасонов сравнивает создание крипторезерва с минированием страны, называя это "миной замедленного действия". По его мнению, криптовалюта не является полноценными деньгами, а скорее инструментом спекуляций, который может создать угрозы для экономики. Он подчеркивает, что "это средство надувания пузырей", и если пузырь лопнет, последствия будут негативными для экономики и приведут к жертвам.

Он критически относится к сторонникам внедрения криптовалют в официальную экономическую систему, называя их представителями "пятой колонны" и намекая на их намерение подорвать экономическую безопасность страны.

Также Катасонов обсуждает международный опыт, отмечая, что, хотя некоторые страны, такие как США, рассматривают создание резервов биткоинов, этот процесс до сих пор далек от практической реализации. Он упоминает указ Дональда Трампа, касающийся создания стратегического резерва биткоина, связанного с конфискацией активов у преступников, подчеркивая, что ни одна страна не имеет успешного опыта внедрения официальных крипторезервов.

Уточнения

Эконо́мика  — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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