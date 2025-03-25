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Не хватает рабочих! Как Югре ухватить поток желающих на дефицитные вакансии

1:06
Экономика

В Югре наблюдается серьезная нехватка специалистов рабочих специальностей и работников в сфере общественного питания.

Производство стали
Фото: commons.wikimedia.org by OOO «УГМК-ОЦМ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Производство стали

Аналитики HeadHunter сообщили, что в ХМАО особенно остро не хватает токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков — на одну вакансию приходится всего одно резюме. Также высока потребность в поварах, пекарях и кондитерах — на одну вакансию приходится 1,2 резюме, пишет URA.RU.

Кроме того, в списке дефицитных профессий находятся врачи, мерчендайзеры и парикмахеры. Работодатели сталкиваются с трудностями при поиске дворников, ветеринаров и главных врачей, на которые также приходится лишь 1,2 резюме на вакансию. Врачам различных специальностей в ХМАО предлагают заработную плату от 158 тысяч рублей и выше. Например, кардиолог может заработать до 210 тысяч рублей, а стоматолог-ортопед или оториноларинголог — от 200 тысяч рублей в месяц.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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