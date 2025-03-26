Радикальные меры США: часть долларов могут объявить незаконными

Российский экономист Михаил Хазин заявил, что новая администрация США может предпринять радикальные меры для улучшения ситуации в экономике.
По его мнению, американские власти могут прибегнуть к объявлению частичного дефолта, который будет носить необычную форму.
Эксперт предположил, что часть долларовых купюр, находящихся за пределами США на момент принятия решения, может быть объявлена незаконной и непригодной для использования в стране, пишет ИА DEITA.RU.
Хазин считает, что таким шагом руководство США может попытаться справиться с экономическими проблемами, такими как инфляция, дефицит бюджета и огромный государственный долг.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.