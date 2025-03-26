Радикальные меры США: часть долларов могут объявить незаконными

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский экономист Михаил Хазин заявил, что новая администрация США может предпринять радикальные меры для улучшения ситуации в экономике.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Доллары

По его мнению, американские власти могут прибегнуть к объявлению частичного дефолта, который будет носить необычную форму.

Эксперт предположил, что часть долларовых купюр, находящихся за пределами США на момент принятия решения, может быть объявлена незаконной и непригодной для использования в стране, пишет ИА DEITA.RU.

Хазин считает, что таким шагом руководство США может попытаться справиться с экономическими проблемами, такими как инфляция, дефицит бюджета и огромный государственный долг.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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