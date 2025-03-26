Больше никаких границ: пенсионерам могут открыть бесплатный доступ ко всем льготам России

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава фракции Госдумы Сергей Миронов предложил ввести единую социальную карту для всех пенсионеров России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

По словам политика, это позволит пенсионерам не ощущать себя обделёнными, если они пересекают административные границы регионов.

Миронов подчеркнул, что единая социальная карта даст возможность пенсионерам и предпенсионерам пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте и другими льготами на всей территории страны.

Таким образом, предполагается создание единого механизма, который обеспечит равные права для всех пожилых людей, независимо от места их нахождения, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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