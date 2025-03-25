Научились производить то, чего не было! Локальные бренды игристых вин завоёвывают рынок

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Популярность игристых вин нарастает во всем мире, и статистика показывает, что в России в 2024 году продажи игристого вина увеличились на 7%.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вино

Однако объемы импорта, включая напитки из Франции, Испании и Италии, сократились из-за повышения пошлины и акцизов. Несмотря на любовь россиян к просекко, итальянские и другие импортные вина не выдержали роста цен. В то же время российское игристое вино подорожало на 15% по сравнению с прошлым годом.

Санкции стали катализатором для российской винной индустрии, что привело к значительным изменениям. За несколько лет отечественный бизнес смог освоить производство вин, которые ранее не выпускались в стране, и добился при этом заметных успехов, пишет "Компания".

Olymp Winery в прошлом году получила лицензию на производство и в мае начнет выпуск акратофорных (или резервуарных) вин под руководством энолога-шампаниста Ильи Волошина. В сентябре ожидается первая партия, произведенная классическим методом с длительной выдержкой на осадке в бутылке, с заложенным тиражом в 200 тысяч бутылок. В общей сложности планируется произвести около 4 миллионов бутылок как классических, так и резервуарных вин в 2025 году.

Также отмечается, что власти понимают запросы винодельческого рынка и готовы предоставлять поддержку. Отрасли необходимы долгосрочные инвестиции и квалифицированные кадры. Olymp Winery активно работает над подготовкой профессионалов совместно с отраслью, предлагая обучение через Академию вина WineState, мастер-классы и конкурсы на федеральном и локальном уровнях. Кроме того, Luding Group много лет сотрудничает с Росконгрессом, Российской Ассоциацией Сомелье, WINERETAIL и Роскачеством.

Эти инициативы способствуют формированию ответственного потребления алкогольных напитков, развитию дегустационного опыта клиентов и общему повышению зрелости рынка.

Уточнения

Игри́стое вино́ — вино, насыщенное углекислым газом, благодаря которому напиток становится шипучим. Углекислый газ образуется в результате природного брожения.





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