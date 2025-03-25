Продолжают работать! Почему многие бренды из Италии, Бельгии и Швейцарии остались в России

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

С марта 2022 года компании из Италии, Бельгии и Швейцарии уходили из России реже, чем представители других недружественных стран.

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Об этом сообщается в публикации РБК, ссылающейся на данные аудиторско-консалтинговой компании Kept. Причиной меньшего ухода этих компаний является то, что они в основном представлены в России в таких отраслях, как легкая промышленность, ритейл, текстильное производство и фармацевтика, которые не подпадают под санкции. Как пояснил РБК партнер юридической фирмы "Лемчик, Крупский и партнеры" Илья Горшков, экспорт этих категорий продукции в Россию разрешен.

Он также отметил, что репутационные риски могут беспокоить бизнес Италии, Бельгии и Швейцарии меньше, чем компании из Германии или Франции. РБК добавляет, что большинство иностранных компаний, остающихся в России, продолжают вести нормальную операционную деятельность.

Кроме того, 18 марта президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что Россия уважает западные компании, которые остались в стране, даже если они работают под другими брендами.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги.



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