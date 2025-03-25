Не стройматериалы! Что на самом деле поднимает цены на новостройки

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на новостройки в России в основном обусловлен увеличением расходов, не связанных непосредственно со строительством, а стремлением девелоперов и банков повысить прибыль.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Averette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Новостройки

Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании в сфере стройматериалов СМПРО.

По их данным, в 2024 году на стоимость строительно-монтажных работ, включая расходы на стройматериалы, приходилось 42% цены квадратного метра, в то время как 58% составляли прибыль девелопера и затраты на земельные участки, прокладку инженерных коммуникаций, их подключение, ввод в эксплуатацию, рекламу, содержание компаний и выплаты по кредитам. Также сообщается, что доля строительных материалов в стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась с 45% в 2014 году до 25% в 2024 году.

В период с 2019 по 2024 год, когда наблюдался значительный рост цен на первичное жилье, доля прибыли девелоперов и связанных затрат увеличилась на 26 процентных пунктов, достигнув 58%. Цены на жилье в 2024 году поднялись на 30%, при этом стоимость строительно-монтажных работ возросла лишь на 14%, а прочие составляющие цены увеличились на 45%.

Представители СМПРО отметили, что информация о росте цен на недвижимость преимущественно из-за подорожания строительных материалов является ложной и что основным фактором роста цен являются расходы, не относящиеся к строительству, а увеличение доходов девелоперов и банков, пишет РИА Новости.

Уточнения

Девелопер (от англ. develop — развивать, разрабатывать, создавать, совершенствовать): предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.





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