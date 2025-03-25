Эти ошибки могут лишить пенсионеров доплат — проверьте себя

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Работающие пенсионеры в России не могут получать некоторые доплаты, об этом рассказал доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству "Прайм".

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

В первую очередь это касается социальной доплаты к пенсии, которая помогает довести выплаты до прожиточного минимума.

Экономист также отметил распространённые ошибки пенсионеров. Одна из них — предоставление недостоверных сведений, например, о стаже. Это может произойти как намеренно, так и случайно, но в любом случае такие действия чреваты последствиями.

Кроме того, важно своевременно обновлять информацию о себе. Например, смена региона или страны проживания может повлиять на размер выплат.

Гиринский пояснил, что переезд за границу может привести к потере социальной пенсии, поскольку её начисление зависит от нахождения на территории РФ. В то же время страховая пенсия продолжает выплачиваться вне зависимости от местонахождения пенсионера.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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