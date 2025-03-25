Борьба с инфляцией продолжается: жёсткие меры ЦБ останутся

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России сообщил, что период жесткой денежно-кредитной политики сохранится на продолжительное время для достижения целевого уровня инфляции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центральный банк России

В ЦБ отметили, что в случае недостаточной эффективности текущих мер возможно дальнейшее повышение ключевой ставки.

Пока же прогнозируется снижение годовой инфляции до 7-8% в 2025 году, а в 2026 году она должна вернуться к целевому уровню 4%.

По данным Центробанка, в феврале 2025 года потребительские цены выросли на 0,81%, а годовая инфляция достигла 10,06%.

Регулятор также подчеркнул, что расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности роста производства, что оказывает дополнительное давление на инфляцию.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.



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