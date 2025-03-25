Дональд Трамп объявил о новых пошлинах: кто окажется под ударом на этот раз?

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 2 апреля 25% импортных пошлин для стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Согласно заявлению Трампа, эти "вторичные пошлины" коснутся всех торговых операций таких стран с США.

Он объяснил эту меру тем, что Венесуэла якобы направляла в Америку преступников и членов международных группировок, включая Tren de Aragua.

Решение может усилить экономическое давление на Венесуэлу и повлиять на глобальный рынок энергоресурсов, а также создать дополнительные сложности для стран, продолжающих сотрудничество с Каракасом в нефтегазовой сфере.

Уточнения

Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela, МФА: [reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) — государство на севере Южной Америки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.