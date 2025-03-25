Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна падения украинской модели в Дубае: свидетели выдвинули новую версию
ТОП-5 советских машин, которые хуже всего переносили жару  
Забудьте про бег: такая домашняя тренировка равносильна 5000 шагам
Секреты весеннего огорода: как защитить огурцы от неожиданных похолоданий
Один народ — одна карта: пенсионерам хотят дать единый социальный доступ по всей стране
Чат по ошибке: журналист случайно попал в секретный круг администрации США
Нужно ли кошке рожать хоть раз? Ответ, который вас удивит
ТОП-5 грузовиков СССР, которые ходили по 30 лет без капремонта  
Борьба с инфляцией продолжается: жёсткие меры ЦБ останутся

Дональд Трамп объявил о новых пошлинах: кто окажется под ударом на этот раз?

0:45
Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 2 апреля 25% импортных пошлин для стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

Согласно заявлению Трампа, эти "вторичные пошлины" коснутся всех торговых операций таких стран с США.

Он объяснил эту меру тем, что Венесуэла якобы направляла в Америку преступников и членов международных группировок, включая Tren de Aragua.

Решение может усилить экономическое давление на Венесуэлу и повлиять на глобальный рынок энергоресурсов, а также создать дополнительные сложности для стран, продолжающих сотрудничество с Каракасом в нефтегазовой сфере.

Уточнения

Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela, МФА: [reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) — государство на севере Южной Америки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу
Садоводство, цветоводство
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу Аудио 
Квартира есть, но уже не ваша: современные схемы отъёма недвижимости
Недвижимость
Квартира есть, но уже не ваша: современные схемы отъёма недвижимости Аудио 
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки
Садоводство, цветоводство
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Последние материалы
Тайна падения украинской модели в Дубае: свидетели выдвинули новую версию
Секреты весеннего огорода: как защитить огурцы от неожиданных похолоданий
Один народ — одна карта: пенсионерам хотят дать единый социальный доступ по всей стране
Чат по ошибке: журналист случайно попал в секретный круг администрации США
Нужно ли кошке рожать хоть раз? Ответ, который вас удивит
ТОП-5 грузовиков СССР, которые ходили по 30 лет без капремонта  
Борьба с инфляцией продолжается: жёсткие меры ЦБ останутся
Как создать идеальную лужайку своими руками — пошаговая инструкция
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.