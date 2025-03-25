В Венгрии заявили, что вступление Украины в Евросоюз разрушит европейскую экономику

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС может подорвать безопасность и экономику Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

По его словам, Венгрия не поддержит движение Киева в сторону членства в союзе, так как украинские власти на протяжении десяти лет вводили Будапешт в заблуждение. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее Сийярто также подчеркивал, что Венгрия не намерена снимать вето на вступление Украины в ЕС, ссылаясь на ситуацию в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство.

Будапешт неоднократно выражал недовольство политикой Киева в отношении этнических венгров, что остаётся одной из ключевых причин напряжённости в отношениях между двумя странами.

Уточнения

Петер Сийярто (венг. Szijjártó Péter; род. 30 октября 1978, Комаром) — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.



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