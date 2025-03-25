Нефтяной гром среди ясного неба: повторится ли катастрофа 80-х?!

Центробанк России предупредил о возможном повторении нефтяного кризиса 1980-х годов из-за политики США и ОПЕК.
По данным агентства Reuters, регулятор подготовил закрытую презентацию для обсуждения на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
В документе говорится, что цена на нефть остается серьезным риском, а также выделяются факторы, способные повлиять на рынок: значительное увеличение добычи нефти в США и за пределами ОПЕК, а также рост резервных мощностей ОПЕК, которые приближаются к историческому максимуму и сопоставимы с объемами российского нефтяного экспорта.
Кроме того, в презентации напоминается, что после периода высоких нефтяных цен с 1974 по 1985 годы последовало 18-летнее снижение стоимости сырья. Этот факт был выделен в документе особо, с тремя восклицательными знаками.
Если прогнозы Центробанка оправдаются, российская экономика может столкнуться с серьёзными вызовами, связанными с возможным длительным падением нефтяных цен.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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