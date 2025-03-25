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Нефтяной гром среди ясного неба: повторится ли катастрофа 80-х?!

1:12
Экономика

Центробанк России предупредил о возможном повторении нефтяного кризиса 1980-х годов из-за политики США и ОПЕК.

нефтедобыча
Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефтедобыча

По данным агентства Reuters, регулятор подготовил закрытую презентацию для обсуждения на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

В документе говорится, что цена на нефть остается серьезным риском, а также выделяются факторы, способные повлиять на рынок: значительное увеличение добычи нефти в США и за пределами ОПЕК, а также рост резервных мощностей ОПЕК, которые приближаются к историческому максимуму и сопоставимы с объемами российского нефтяного экспорта.

Кроме того, в презентации напоминается, что после периода высоких нефтяных цен с 1974 по 1985 годы последовало 18-летнее снижение стоимости сырья. Этот факт был выделен в документе особо, с тремя восклицательными знаками.

Если прогнозы Центробанка оправдаются, российская экономика может столкнуться с серьёзными вызовами, связанными с возможным длительным падением нефтяных цен.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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