Нефтяной гром среди ясного неба: повторится ли катастрофа 80-х?!

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России предупредил о возможном повторении нефтяного кризиса 1980-х годов из-за политики США и ОПЕК.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефтедобыча

По данным агентства Reuters, регулятор подготовил закрытую презентацию для обсуждения на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

В документе говорится, что цена на нефть остается серьезным риском, а также выделяются факторы, способные повлиять на рынок: значительное увеличение добычи нефти в США и за пределами ОПЕК, а также рост резервных мощностей ОПЕК, которые приближаются к историческому максимуму и сопоставимы с объемами российского нефтяного экспорта.

Кроме того, в презентации напоминается, что после периода высоких нефтяных цен с 1974 по 1985 годы последовало 18-летнее снижение стоимости сырья. Этот факт был выделен в документе особо, с тремя восклицательными знаками.

Если прогнозы Центробанка оправдаются, российская экономика может столкнуться с серьёзными вызовами, связанными с возможным длительным падением нефтяных цен.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.