Демографическая яма 90-х аукнулась? Россиян трудоспособного возраста станет меньше

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Экономика

В этом году в России ожидается сокращение числа людей трудоспособного возраста на полтора миллиона человек.

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Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Такой прогноз озвучил Дмитрий Пищальников, вице-президент "Опоры России" и глава комитета по производительности труда, в интервью Газета.Ru. Основной причиной этого сокращения является демографический спад, произошедший в 90-х годах.

Согласно данным Росстата, в 2023 году трудоспособное население России составляло 82 миллиона человек, а к 2024 году оно уменьшилось до 80,5 миллиона. Пищальников также ожидает дальнейшее снижение до 79 миллионов человек в текущем году.

Для решения этой проблемы эксперт предложил пять мер: привлечение мигрантов, стимулирование рождаемости, автоматизацию производств, улучшение здравоохранения и переобучение работников.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение) — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. Мигрант - переселенец.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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