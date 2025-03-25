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Новый налог на контейнеровозы из Китая разорит Америку? Фермеры США бьют тревогу

1:42
Экономика

Представители делового сообщества, включая американских фермеров и международные морские перевозчики, предупреждают о серьезном экономическом ущербе от предложения правительства США наложить штрафы на контейнеровозы, построенные в Китае, при заходе в американские порты.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Они считают, что попытка вернуть судостроение в США игнорирует реалии мирового рынка, где большинство контейнерных судов китайского производства.

По данным Всемирного совета по судоходству, 98% мирового флота будет обременено сборами при заходе в порты США, что затронет как уже существующие, так и будущие суда, заказанные у китайских производителей. В настоящее время сборы применяются к 90% судов в мире. В 2024 году ожидается, что глубоководные контейнеровозы сделают 12 410 заходов в порты США.

Питер Фридман, исполнительный директор Коалиции по транспортировке сельскохозяйственной продукции, выразил опасения, что план по наложению штрафов на китайские контейнеровозы может негативно сказаться на американском сельском хозяйстве и сообществам по всей стране.

Он отметил, что на сегодняшний день нет подходящих судов, построенных в США, для международных перевозок сельскохозяйственных товаров, таких как кукуруза и пшеница. Если бы такие суда были доступны по разумным ценам, американские экспортеры уже использовали бы этот вариант. Фридман подчеркнул, что в условиях глобальной экономики важно учитывать конкуренцию при выборе судна для перевозки товаров, сообщает CNBC.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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