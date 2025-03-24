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Откроется ли захлопнутая дверь снова? Эксперт о возвращение Renault

1:35
Экономика

Возвращение концерна Renault в акционерный капитал АвтоВАЗа возможно, но на данный момент переговоры не ведутся. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что решение зависит от согласия французской стороны.

Renault Duster
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Duster

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в интервью для NewsInfo выразил сомнения по поводу целесообразности такого шага в текущей ситуации.

Попов отметил, что структура, в которую входил АвтоВАЗ (Renault-Mitsubishi-Nissan-Lada), была сложной, и сейчас неясно, нужно ли это России. Чемезов также напомнил о необходимости компенсации затрат российской стороны, вложенных в производство и развитие во время отсутствия иностранных компаний.

Эксперт считает, что возвращение Renault не принесет значительных выгод АвтоВАЗу. Хотя это откроет доступ к большому количеству автокомпонентов, "Веста" уже прошла импортозамещение, и найдены другие поставщики. Попов отметил, что модели Renault, такие как Sandero и Logan, уже локализованы в России.

Что касается конкуренции, он считает, что китайские автопроизводители уже заняли заметную долю рынка. В итоге, для возвращения Renault потребуется серьезная ценовая и маркетинговая стратегия. Попов также указал на поспешность ухода Renault, подобного "захлопыванию двери", и сомневается в необходимости его возвращения, подчеркивая, что патриотические соображения могут перевешивать экономические.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании находится в городе Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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