Откроется ли захлопнутая дверь снова? Эксперт о возвращение Renault

Возвращение концерна Renault в акционерный капитал АвтоВАЗа возможно, но на данный момент переговоры не ведутся. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что решение зависит от согласия французской стороны.
Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в интервью для NewsInfo выразил сомнения по поводу целесообразности такого шага в текущей ситуации.
Попов отметил, что структура, в которую входил АвтоВАЗ (Renault-Mitsubishi-Nissan-Lada), была сложной, и сейчас неясно, нужно ли это России. Чемезов также напомнил о необходимости компенсации затрат российской стороны, вложенных в производство и развитие во время отсутствия иностранных компаний.
Эксперт считает, что возвращение Renault не принесет значительных выгод АвтоВАЗу. Хотя это откроет доступ к большому количеству автокомпонентов, "Веста" уже прошла импортозамещение, и найдены другие поставщики. Попов отметил, что модели Renault, такие как Sandero и Logan, уже локализованы в России.
Что касается конкуренции, он считает, что китайские автопроизводители уже заняли заметную долю рынка. В итоге, для возвращения Renault потребуется серьезная ценовая и маркетинговая стратегия. Попов также указал на поспешность ухода Renault, подобного "захлопыванию двери", и сомневается в необходимости его возвращения, подчеркивая, что патриотические соображения могут перевешивать экономические.
Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании находится в городе Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.
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