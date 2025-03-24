Мягкая посадка или жёсткая авария: почему ставки на фондовом рынке опасно оптимистичны

Происходящее в банковских системах Европы и США показало: центробанки вряд ли смогут и дальше повышать процентные ставки, не рискуя экономикой. Если события развернутся по худшему сценарию, регуляторам придётся выбирать — либо бороться с инфляцией, либо спасать финансовую систему. Приоритет, скорее всего, будет отдан стабильности, а это ударит по долгосрочным экономическим перспективам. Такое мнение высказал директор аналитического департамента Movchan's Group Еуджениу Кирэу.
Международный валютный фонд в последнем прогнозе ожидает замедления темпов роста мировой экономики. ВВП мира в целом будет расти на 3,2% в год, развитые страны — на 1,7%. Это возвращение к тренду, сложившемуся после кризиса 2008 года. Сценарий не вызывает паники: низкие темпы роста — обратная сторона агрессивного роста экономик в постковидный период и беспрецедентных фискальных стимулов. Но именно эти стимулы привели к всплеску инфляции.
Базовый сценарий МВФ предполагает отсутствие серьёзных потрясений. Но события в банковских секторах Европы и США уже ставят его под вопрос.
Credit Suisse удалось спасти только благодаря экстренному вмешательству регуляторов и слиянию с UBS. В США же рухнули сразу три банка, и по масштабам это превзошло последствия кризиса 2008 года, когда обанкротились 25 банков. Причина? Резкое повышение процентных ставок.
Высокие ставки запускают цепную реакцию:
Вкладчики выводят деньги с депозитов, предпочитая более доходные инструменты.
Банки вынуждены распродавать долгосрочные облигации с убытками, чтобы расплатиться с клиентами.
Даже если банк переживает отток средств, потери капитала делают его уязвимым к любому ухудшению экономической ситуации.
И пока ставки остаются на высоком уровне, этот процесс продолжается. Это один из главных факторов нестабильности банковской системы.
Но это лишь первая часть проблемы. Основные последствия высоких ставок ещё впереди.
Замедление экономического роста, рост процентных платежей — тяжёлое испытание для компаний с высокой долговой нагрузкой. Многие из них привлекали дешёвое финансирование при низких ставках, но теперь платить по долгам стало сложнее.
Снова в ходу термин «зомби-компании» — бизнесы, которые не способны обслуживать долг за счёт своих доходов и живут за счёт новых кредитов. По оценкам, в США таких компаний может быть от 13% до 20%. На рынке высокодоходных облигаций и кредитов под выкуп компаний (leveraged loans) ситуация не лучше. В 2022 году 37% кредитов в США были выданы компаниям с долговой нагрузкой более 6 EBITDA — очень высокий риск. Это даже хуже, чем в 2007 году, накануне глобального кризиса.
Чем дольше ФРС удерживает ставки на высоком уровне, тем выше риск дефолтов. Прогнозируется рост числа банкротств малого и среднего бизнеса в 2023 году на 19%. Опыт 1970-х годов показывает: при длительном периоде высоких ставок можно ожидать волну банкротств среди компаний с низкими кредитными рейтингами.
Сейчас финансовые рынки смотрят на ситуацию с оптимизмом. На фондовом рынке США рассчитывают на «мягкую посадку» экономики и скорое снижение ставки ФРС до 3%. Премия за риск облигаций с рейтингом B остаётся на уровне 4,5‒5% годовых — в пределах нормы последних десятилетий.
Но аналитики предупреждают: низкие премии за риск обычно предшествуют коррекции рынков. Инвесторы могут недооценивать вероятность кредитного кризиса, аналогичного 1970-м или 2008 году.
Центробанки оказались в ловушке. Они не могут бесконечно повышать ставки, иначе поставят под угрозу финансовую стабильность. Любой внешний шок — дефицит топлива, продовольствия — станет для экономики серьезным ударом.
В такой ситуации регуляторы, скорее всего, выберут финансовую стабильность, а не борьбу с инфляцией. Это поможет решить краткосрочные проблемы, но ослабит экономику в долгосрочной перспективе.
Дополнительный фактор неопределённости — деглобализация. Рост напряжённости между Китаем и Западом, перенос производств из Китая по геополитическим причинам ведут к росту издержек и замедлению мировой экономики.
Многие эксперты считают, что мы входим в новую эпоху: фискальные власти (государства) и центробанки будут сотрудничать, чтобы поддерживать ключевые отрасли экономики, финансируя расходы за счёт долгов. Центробанки будут помогать, обесценивая эти долги с помощью инфляции.
Такой сценарий напоминает модель экономики 1970-80-х годов, когда рост был низким, инфляция высокой, а государственная роль — доминирующей. Если процесс деглобализации продолжится, текущие прогнозы МВФ могут оказаться слишком оптимистичными.
Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?