Мягкая посадка или жёсткая авария: почему ставки на фондовом рынке опасно оптимистичны

5:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Происходящее в банковских системах Европы и США показало: центробанки вряд ли смогут и дальше повышать процентные ставки, не рискуя экономикой. Если события развернутся по худшему сценарию, регуляторам придётся выбирать — либо бороться с инфляцией, либо спасать финансовую систему. Приоритет, скорее всего, будет отдан стабильности, а это ударит по долгосрочным экономическим перспективам. Такое мнение высказал директор аналитического департамента Movchan's Group Еуджениу Кирэу.

Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фондовая биржа

Что говорит МВФ?

Международный валютный фонд в последнем прогнозе ожидает замедления темпов роста мировой экономики. ВВП мира в целом будет расти на 3,2% в год, развитые страны — на 1,7%. Это возвращение к тренду, сложившемуся после кризиса 2008 года. Сценарий не вызывает паники: низкие темпы роста — обратная сторона агрессивного роста экономик в постковидный период и беспрецедентных фискальных стимулов. Но именно эти стимулы привели к всплеску инфляции.

Базовый сценарий МВФ предполагает отсутствие серьёзных потрясений. Но события в банковских секторах Европы и США уже ставят его под вопрос.

Крах банков как сигнал тревоги

Credit Suisse удалось спасти только благодаря экстренному вмешательству регуляторов и слиянию с UBS. В США же рухнули сразу три банка, и по масштабам это превзошло последствия кризиса 2008 года, когда обанкротились 25 банков. Причина? Резкое повышение процентных ставок.

Высокие ставки запускают цепную реакцию:

Вкладчики выводят деньги с депозитов, предпочитая более доходные инструменты.

Банки вынуждены распродавать долгосрочные облигации с убытками, чтобы расплатиться с клиентами.

Даже если банк переживает отток средств, потери капитала делают его уязвимым к любому ухудшению экономической ситуации.

И пока ставки остаются на высоком уровне, этот процесс продолжается. Это один из главных факторов нестабильности банковской системы.

Вторая волна рисков: зомби-компании и дефолты

Но это лишь первая часть проблемы. Основные последствия высоких ставок ещё впереди.

Замедление экономического роста, рост процентных платежей — тяжёлое испытание для компаний с высокой долговой нагрузкой. Многие из них привлекали дешёвое финансирование при низких ставках, но теперь платить по долгам стало сложнее.

Снова в ходу термин «зомби-компании» — бизнесы, которые не способны обслуживать долг за счёт своих доходов и живут за счёт новых кредитов. По оценкам, в США таких компаний может быть от 13% до 20%. На рынке высокодоходных облигаций и кредитов под выкуп компаний (leveraged loans) ситуация не лучше. В 2022 году 37% кредитов в США были выданы компаниям с долговой нагрузкой более 6 EBITDA — очень высокий риск. Это даже хуже, чем в 2007 году, накануне глобального кризиса.

Чем дольше ФРС удерживает ставки на высоком уровне, тем выше риск дефолтов. Прогнозируется рост числа банкротств малого и среднего бизнеса в 2023 году на 19%. Опыт 1970-х годов показывает: при длительном периоде высоких ставок можно ожидать волну банкротств среди компаний с низкими кредитными рейтингами.

Инвесторы ставят на «мягкую посадку», но риски недооценивают

Сейчас финансовые рынки смотрят на ситуацию с оптимизмом. На фондовом рынке США рассчитывают на «мягкую посадку» экономики и скорое снижение ставки ФРС до 3%. Премия за риск облигаций с рейтингом B остаётся на уровне 4,5‒5% годовых — в пределах нормы последних десятилетий.

Но аналитики предупреждают: низкие премии за риск обычно предшествуют коррекции рынков. Инвесторы могут недооценивать вероятность кредитного кризиса, аналогичного 1970-м или 2008 году.

Геополитика важнее инфляции

Центробанки оказались в ловушке. Они не могут бесконечно повышать ставки, иначе поставят под угрозу финансовую стабильность. Любой внешний шок — дефицит топлива, продовольствия — станет для экономики серьезным ударом.

В такой ситуации регуляторы, скорее всего, выберут финансовую стабильность, а не борьбу с инфляцией. Это поможет решить краткосрочные проблемы, но ослабит экономику в долгосрочной перспективе.

Дополнительный фактор неопределённости — деглобализация. Рост напряжённости между Китаем и Западом, перенос производств из Китая по геополитическим причинам ведут к росту издержек и замедлению мировой экономики.

Новая экономика: возврат в 1970-е

Многие эксперты считают, что мы входим в новую эпоху: фискальные власти (государства) и центробанки будут сотрудничать, чтобы поддерживать ключевые отрасли экономики, финансируя расходы за счёт долгов. Центробанки будут помогать, обесценивая эти долги с помощью инфляции.

Такой сценарий напоминает модель экономики 1970-80-х годов, когда рост был низким, инфляция высокой, а государственная роль — доминирующей. Если процесс деглобализации продолжится, текущие прогнозы МВФ могут оказаться слишком оптимистичными.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.