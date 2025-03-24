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Венгерская нефть против импорта: какие планы у MOL на следующие 5 лет

4:29
Экономика

Группа MOL объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Трансданубии, на окраине Сомогисама. В декабре прошлого года компания провела бурение, в результате которого на глубине 1250 метров обнаружили настоящий нефтяной клад. Согласно данным, скважина Somogysáms способна добывать до 1200 баррелей нефти в сутки. Об этом MOL сообщила во вторник. Управляющий директор MOL Hungary Дьердь Баска подчеркнул: Венгрия должна снизить свою зависимость от импорта нефти всеми доступными способами.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

После успешных разведок последних лет мы снова открыли новое месторождение, на этот раз в Трансданубии. Последний раз нефть здесь находили больше десяти лет назад, — рассказал управляющий директор по исследованиям и добыче Mol Group Зсомбор Мартон. Он добавил, что открытие произошло в концессии Bázakerettye — регионе с почти столетней историей нефтяной промышленности. По словам Мартона, это ещё одно доказательство перспективности венгерских недр.

"Как страна, не имеющая выхода к морю, мы получаем нефть через трубопроводы и посредников. Мы продолжим инвестиции, будем прилагать максимум усилий, чтобы сохранить текущий уровень добычи и при возможности его увеличить", — отметил возглавляющий MOL Hungary Дьердь Баска.

Глава исследовательского и добывающего направления также заявил:

"Мы открываем ранее неизведанные месторождения углеводородов, повышая энергетическую безопасность страны. С нефте- и газовыми месторождениями в Vecsés, Tura и Восточной Венгрии мы достигли пятилетнего пика по внутренней добыче".

Он добавил, что речи о превращении Венгрии в нефтяную державу, конечно, не идёт — но факт остаётся фактом: уровень собственной добычи нефти и газа значительно растёт.

Согласно информации MOL Group, бурение новой скважины под названием Som-8 на месторождении Somogysáms началось 25 ноября и завершилось уже через 33 дня — аккурат к Рождеству. Исследования, проведённые до марта 2025 года, подтверждают: скважина способна стабильно добывать 1200 баррелей нефти в день. Добытая нефть транспортируется танкерами на Дунайский нефтеперерабатывающий завод в Сажаломбатте.

В компании отмечают, что это открытие станет весомым вкладом в энергобаланс страны. В ближайшие пять лет MOL планирует вложить около 150 миллиардов форинтов в развитие разведки и добычи нефти и газа на территории Венгрии.

В своём заявлении компания также напомнила: MOL остаётся крупнейшим производителем углеводородов в стране. В её распоряжении почти 1300 действующих нефтяных и газовых скважин. В 2024 году на долю MOL пришлось 47% всей нефти внутреннего производства — почти 600 тысяч тонн — и 1,5 миллиарда кубометров природного газа. Венгерское направление занимает важное место в портфеле группы, обеспечивая 39% от общего объёма добычи MOL Group.

Добыча нефти на новой скважине Som-8 составляет около 1200 баррелей в сутки — примерно 1% от общего показателя группы. Несмотря на относительно небольшой вклад, открытие усиливает внутреннюю энергетическую независимость страны.

Сегодня международный портфель MOL Group охватывает девять стран с активами в области разведки и добычи нефти и газа. Производство осуществляется в восьми из них. В 2024 году компания обеспечивала средний суточный объём добычи в размере 93,8 тысячи баррелей нефтяного эквивалента.

Для сохранения уровня добычи не менее 90 тысяч баррелей в сутки в рамках обновлённой стратегии Shape Tomorrow, MOL Group намерена укреплять международные позиции и развивать стратегические партнёрства. В подтверждение этому недавно были подписаны соглашения о сотрудничестве с национальными нефтяными компаниями Казахстана, Азербайджана и Турции.

Уточнения

Западный Дунантуль (венг. Nyugat-Dunántúl) — статистический (NUTS 2) регион Венгрии, включающий медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Ваш, Зала.

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