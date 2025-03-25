Госуслуги творят чудеса! Перепланировка квартиры станет проще — к чему готовиться

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали законопроект, который позволит подавать заявления на перепланировку квартиры или перевод жилого помещения в нежилое и наоборот через портал "Госуслуги".
Проект закона предполагает, что органы согласования должны предоставлять собственникам квартир основания для отказа с обязательными ссылками на нарушения.
Авторы инициативы считают, что отсутствие обязательной информации о причинах отказа приводит к затяжкам в процессе согласования и дополнительным расходам для собственников, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Александр Попов, руководитель Российского союза участников рынка недвижимости, выступил с предложением запретить использование наличных при покупке вторичной недвижимости. Это связано с ростом мошенничества, которое, как он отметил, в 90% случаев происходит именно из-за наличных расчетов.
Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.
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