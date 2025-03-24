Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии

Китай, Россия и Япония доминируют в поставках титанового проката, а американская аэрокосмическая промышленность является одним из крупнейших потребителей.
Примерно 60% металлургического рынка занимает китайский титан. Это открывает хорошие перспективы для проекта Empire Pitfield в Австралии, расположенного в стратегически важном регионе с развитой инфраструктурой.
Компания получит поддержку от австралийского правительства, включая налоговые льготы на исследования. Титан широко используется в пигментах и красках, благодаря своему качеству и долговечности. Однако его производство остается дорогим.
Проект Pitfield в Западной Австралии обнаружил гигантское месторождение с содержанием TiO₂ от 4,5 до 5,5%, и результаты предварительных испытаний показали, что в продукте нет токсичных примесей, что делает его особенно ценным.
Теперь компания стремится ускорить разработку конечного продукта, чтобы выйти на рынок с титановой продукцией и доказать свою стратегическую важность, пишет This is money.
Простое вещество титан в нормальных условиях — это лёгкий металл серебристо-белого цвета. Обладает высокой коррозионной стойкостью в растворах щелочей и большинства кислот.
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Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.