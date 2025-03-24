Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай, Россия и Япония доминируют в поставках титанового проката, а американская аэрокосмическая промышленность является одним из крупнейших потребителей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info титан

Примерно 60% металлургического рынка занимает китайский титан. Это открывает хорошие перспективы для проекта Empire Pitfield в Австралии, расположенного в стратегически важном регионе с развитой инфраструктурой.

Компания получит поддержку от австралийского правительства, включая налоговые льготы на исследования. Титан широко используется в пигментах и красках, благодаря своему качеству и долговечности. Однако его производство остается дорогим.

Проект Pitfield в Западной Австралии обнаружил гигантское месторождение с содержанием TiO₂ от 4,5 до 5,5%, и результаты предварительных испытаний показали, что в продукте нет токсичных примесей, что делает его особенно ценным.

Теперь компания стремится ускорить разработку конечного продукта, чтобы выйти на рынок с титановой продукцией и доказать свою стратегическую важность, пишет This is money.

Уточнения

Простое вещество титан в нормальных условиях — это лёгкий металл серебристо-белого цвета. Обладает высокой коррозионной стойкостью в растворах щелочей и большинства кислот.





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