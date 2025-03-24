Яйца скоро станут золотыми? Птичий грипп разоряет США

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году цены на яйца в США подскочили более чем на 65%, и прогнозируется, что в 2025 году они вырастут ещё на 41%.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца

Основная причина — вспышка птичьего гриппа (H5N1), начавшаяся в 2022 году, унесшая жизни более 156 миллионов птиц. Это привело к нехватке кур-несушек и, соответственно, к росту цен.

Ранее в этом году США обратились к Польше, Финляндии и Дании с просьбой разрешить экспорт яиц, но эти страны отказали, опасаясь за собственное потребление. В ответ на это Турция решила помочь и экспортирует около 15 000 тонн яиц в США с февраля по июль 2025 года, что временно снизит дефицит. Кроме того, Южная Корея впервые начала экспортировать яйца в США, отправив 20 тонн в Джорджию.

Чтобы справиться с растущими ценами, министерство сельского хозяйства США запустило план стоимостью 1 миллиард долларов, который включает меры по биобезопасности, исследования вакцин и финансовую помощь фермерам, пострадавшим от вспышек.

Поставки яиц постепенно улучшаются, но розничным ценам может потребоваться время, чтобы это отразить. Ожидается, что заметное снижение цен можно будет увидеть к Пасхе 2025 года, пишет economictimes.

Уточнения

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.



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