Валютный шторм? Почему доллар теряет позиции

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 20 января по 18 марта средняя волатильность евро/доллара выросла до 6,62%, что почти в пять раз превышает средний показатель за последние пять лет.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

Объем форвардных контрактов также удвоился в первом квартале 2024 года, так как компании беспокоятся о том, как волатильность может повлиять на их прибыль и денежные потоки.

К тому же рост курса евро негативно сказывается на европейских инвестициях в США из-за валютного эффекта. Инвесторы в евро на Уолл-стрит в этом году несут убытки, которые на четыре пункта превышают потери тех, кто инвестирует в долларах. Поэтому европейский рынок жаждет укрепления доллара, что могло бы помочь сбалансировать инвестиции и поднять их на 3%.

Компания Ebury, занимающаяся международными платежами и обменом валют, называет происходящие изменения на валютных рынках "впечатляющими". Они утверждают, что текущие движения по сравнению с первым хаотичным годом пандемии Covid-19 действительно значительны. Кроме того, ситуация с ожиданиями от ЕЦБ также стабильна — рынки не ожидают, что ставки будут снижены ниже 2%.

Инвесторы внимательно следят за военными конфликтами и международной торговой напряженностью, а также замечают, что капитал начинает перетекать с американских фондовых рынков на более дешевые европейские.

Евро сейчас в хорошей динамике, и это касается не только единой валюты — доллар обесценивается по отношению ко многим другим валютам. Индекс доллара с начала года упал на 4,5%, что является самым плохим годом со времен пандемии, пишет eleconomista.

Уточнения

Волати́льность (англ. volatility — «изменчивость») — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо.





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