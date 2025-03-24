Золотая жила — где платят больше 124 тыс. рублей в месяц

Аналитики "Авито Работы" выяснили, что сфера производства занимает первое место по количеству вакансий в Москве и Московской области, увеличившись на 34% за год. Средняя зарплата в этой сфере составляет 105 тысяч рублей.
В сфере доставки, грузоперевозки и логистики наблюдается активный рост — количество вакансий увеличилось на 34%, а средняя зарплата составляет 108 тысяч рублей. Строительство тоже не отстает: тут рост на 47% и средняя зарплата 104 тысячи рублей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Среди популярных направлений выделяется розничная и оптовая торговля — количество вакансий увеличилось на 65%, а средняя зарплата здесь составляет 67,9 тысяч рублей. На пятом месте по востребованности — туризм, который показал рост на 68% и среднюю зарплату в 79 тысяч рублей.
Роман Губанов, директор по развитию "Авито Работы", отмечает, что на рынке по-прежнему востребованы квалифицированные специалисты в производстве, строительстве, логистике, продажах и IT. В ближайшие десятилетия могут быть перспективными специальности на стыке разных отраслей. Например, инженеры и экологи, которые используют ИИ и большие данные.
Он советует студентам обращать внимание на стажировки и дополнительные курсы, чтобы не упустить возможности. Также важно развивать "мягкие" навыки, особенно при смене работы. Аналитики выяснили, что 21% жителей Москвы готовы сменить сферу, а 27% скорее всего попробовали бы новое дело. Основные причины — желание увеличить доход, развиваться и открыть собственное дело.
Что касается высокооплачиваемых вакансий в Московской области весной 2024 года, то на первом месте — добыча и переработка полезных ископаемых с зарплатой 124,3 тысячи рублей. Далее идут продажи и обслуживание автомобилей (124,1 тысячи), техническое обслуживание и ремонт (122 тысячи), отделка помещений (118,8 тысячи) и транспортное машиностроение (118,6 тысячи).
Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.
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