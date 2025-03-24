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Соискатели атакуют: число резюме растёт, а вакансий всё меньше

1:58
Экономика

В марте 2025 года количество резюме выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, а вакансий стало меньше на 12%. 

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Большинство соискателей уже имеют работу и ищут лучшие условия, а вот на рынке больше всего спроса на рабочих, в то время как резюме в основном от специалистов с высшим образованием. Безработица остается на низком уровне.

Наиболее острая нехватка кадров наблюдается в таких сферах, как строительство, производство, логистика, торговля и IT. Особенно быстро растет число резюме в торговле, логистике и сфере HoReCa (гостинично-ресторанная индустрия).

Хотя IT-специалисты по-прежнему получают самые высокие зарплаты, темпы роста зарплат в промышленности выше. Например, зарплаты инженерно-технических работников выросли на 15,8%, у рабочих — на 15,5%, а у программистов — на 15,3%.

Массовых увольнений не предвидится, но компании оптимизируют численность сотрудников, и немного участились задержки зарплат. В феврале 2025 года 5% компаний столкнулись с такими проблемами, в то время как в декабре 2024 года это было всего 2%.

По данным SuperJob, перспективные источники кадров включают молодых специалистов, внутренних сотрудников, пенсионеров, работников из других регионов. Также важно удерживать существующих сотрудников.

Российский рынок труда становится более гибким, и компании учатся привлекать и удерживать сотрудников разными методами. Люди становятся более мобильными, не боятся менять профессию и формат работы, готовы переезжать ради работы и всё чаще выбирают фриланс, пишет sakh.online.

Уточнения

Резюме́ (от фр. résumé «сводка») — документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании, и другую относящуюся к делу информацию, обычно требуемую для рассмотрения кандидатуры человека для найма на работу.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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